Grossbrand in Schaffhausen! Am Montagabend brannte ein Gebäude mitten in der Stadt lichterloh. Es kam zu mehreren Detonationen. Bei dem Einsatz an der Fulachstrasse wurden vier Feuerwehrleute verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand an der Fulachstrasse in Schaffhausen

Mehrere Gebäude betroffen, Explosionen hörbar, Sirenen überall

Polizei und Feuerwehr im Einsatz, Ursache des Feuers unklar

Meterhohe Flammen schiessen aus einem Gebäude in der Stadt Schaffhausen: An der Fulachstrasse in der Nähe des Bahnhofs ist ein Feuer ausgebrochen, wie mehrere Leserreporter gegenüber Blick meldeten. «Ein riesiges Feuer», so eine Leserreporterin. Von überallher sind Sirenen zu hören. Dann zwei Explosionen.

Ein Video, das Blick zugeschickt wurde, zeigt eine Detonation. Anschliessend schiesst eine Stichflamme in die Höhe. «Es waren zwei Explosionen innerhalb von zwei Minuten», so zwei Augenzeuginnen, die die Szene beobachtet haben. «Die Feuerwehr kam sehr schnell, und es kamen sehr viele Einsatzkräfte.»

0:30 Grossbrand ausgebrochen: Videos zeigen Detonation in Schaffhausen

Brandursache unklar

Die Rauch- und Hitzeentwicklung war so stark, dass Anwohner im ganzen Quartier die Fenster schliessen mussten.

Am späten Abend erklärte die Schaffhauser Polizei, dass bei dem Löscheinsatz vier Feuerwehrangehörige verletzt und ins Spital gebracht wurden. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude weitgehend verhindern können.

Die Polizei spricht vom Brand einer «Liegenschaft». Die Ursache des Brandes und der Detonationen ist noch unklar. Ermittlungen wurden aufgenommen. Auch zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.