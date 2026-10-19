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Schaffhausen
Mehrere Explosionen: Bancomat in Beringen SH gesprengt
Bancomat-Sprengung in Beringen SH
«Es kam zu mehreren Explosionen»
Mehrere Explosionen erschütterten in der Nacht auf Montag die Gemeinde Beringen.
Publiziert: vor 6 Minuten
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