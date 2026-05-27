Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Reisecar bleibt am 27.05.2026 in Stein am Rhein stecken
- Carchauffeur beschädigt Hausecke und flüchtet von Unfallstelle
- Schaffhauser Polizei ermittelt Fahrer, Schadenshöhe unklar
Johannes HilligRedaktor News
Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ignorierte der Chauffeur eines Reisecars mit italienischem Kontrollschild das Verbotsschild für schwere Fahrzeuge und bog seelenruhig in die extrem enge Rhiigass ein.
Das Manöver ging gründlich schief: In einer engen Linkskurve beim Chirchhofplatz war Endstation. Der Car blieb stecken und rammte eine Hausecke!
Polizei schnappt flüchtigen Chauffeur
Statt den Schaden zu melden, kriegte der Fahrer offenbar kalte Füsse. Er setzte zurück, befreite seinen Car und haute einfach ab!
Die Schaffhauser Polizei konnte den Chauffeur kurz darauf ermitteln.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Wie hoch der Sachschaden an der ramponierten Hausecke ist, muss die Polizei noch ermitteln.