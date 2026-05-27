Ein Reisecar blieb am Mittwochnachmittag in einer Gasse in Stein am Rhein stecken und beschädigte eine Hausecke. Der Fahrer flüchtete, konnte aber von der Schaffhauser Polizei ermittelt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reisecar bleibt am 27.05.2026 in Stein am Rhein stecken

Carchauffeur beschädigt Hausecke und flüchtet von Unfallstelle

Schaffhauser Polizei ermittelt Fahrer, Schadenshöhe unklar

Johannes Hillig Redaktor News

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ignorierte der Chauffeur eines Reisecars mit italienischem Kontrollschild das Verbotsschild für schwere Fahrzeuge und bog seelenruhig in die extrem enge Rhiigass ein.

Das Manöver ging gründlich schief: In einer engen Linkskurve beim Chirchhofplatz war Endstation. Der Car blieb stecken und rammte eine Hausecke!

Polizei schnappt flüchtigen Chauffeur

Statt den Schaden zu melden, kriegte der Fahrer offenbar kalte Füsse. Er setzte zurück, befreite seinen Car und haute einfach ab!

Die Schaffhauser Polizei konnte den Chauffeur kurz darauf ermitteln.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Wie hoch der Sachschaden an der ramponierten Hausecke ist, muss die Polizei noch ermitteln.