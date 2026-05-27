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Irrfahrt in Stein am Rhein SH
Italienischer Car-Chauffeur bleibt in engem Altstadt-Gässli stecken

Ein Reisecar blieb am Mittwochnachmittag in einer Gasse in Stein am Rhein stecken und beschädigte eine Hausecke. Der Fahrer flüchtete, konnte aber von der Schaffhauser Polizei ermittelt werden.
Publiziert: 18:43 Uhr
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Der Car-Chauffeur rammte die Hausecke im engen Altstadt-Gässli – und haute einfach ab.
Foto: Schaffhauser Polizei

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Reisecar bleibt am 27.05.2026 in Stein am Rhein stecken
  • Carchauffeur beschädigt Hausecke und flüchtet von Unfallstelle
  • Schaffhauser Polizei ermittelt Fahrer, Schadenshöhe unklar
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Johannes HilligRedaktor News

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ignorierte der Chauffeur eines Reisecars mit italienischem Kontrollschild das Verbotsschild für schwere Fahrzeuge und bog seelenruhig in die extrem enge Rhiigass ein.

Das Manöver ging gründlich schief: In einer engen Linkskurve beim Chirchhofplatz war Endstation. Der Car blieb stecken und rammte eine Hausecke!

Polizei schnappt flüchtigen Chauffeur

Statt den Schaden zu melden, kriegte der Fahrer offenbar kalte Füsse. Er setzte zurück, befreite seinen Car und haute einfach ab!

Die Schaffhauser Polizei konnte den Chauffeur kurz darauf ermitteln. 

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Wie hoch der Sachschaden an der ramponierten Hausecke ist, muss die Polizei noch ermitteln. 

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