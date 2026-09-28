Am Montagabend hat sich in Hallau ein Selbstunfall mit einem Personenwagen ereignet. Die Autofahrerin zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 44-jährige Fahrerin bei Selbstunfall auf Bergstrasse bei Hallau SH erheblich verletzt

Auto überschlug sich mehrfach auf Hang, Fahrerin ins Spital gebracht

46 Einsatzkräfte, Rettungshelikopter und Polizei vor Ort im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagabend, um 19.50 Uhr, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Bergstrasse in Richtung Hallau SH. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich daraufhin am dortigen Hang mehrfach und kam in den Reben zum Stillstand.



Die Autofahrerin wurde erheblich verletzt und musste durch den Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen ins Spital überführt werden. Das Unfallfahrzeug erlitt Totalschaden und wurde durch ein privates Bergungsunternehmen abtransportiert. Die Bergstrasse musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Im Einsatz standen 28 Angehörige der Feuerwehr NOK, 12 Angehörige des Feuerwehrverbands HOT, der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen, ein Rettungshelikopter, ein Bergungsunternehmen sowie sechs Polizisten der Schaffhauser Polizei.