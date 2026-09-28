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Auto überschlug sich auf Hang mehrfach
Autofahrerin (44) bei Selbstunfall in Hallau SH erheblich verletzt

Am Montagabend hat sich in Hallau ein Selbstunfall mit einem Personenwagen ereignet. Die Autofahrerin zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Publiziert: 28.09.2026 um 15:35 Uhr
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Das Auto überschlug sich mehrfach auf dem Hang.
Foto: RMS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 44-jährige Fahrerin bei Selbstunfall auf Bergstrasse bei Hallau SH erheblich verletzt
  • Auto überschlug sich mehrfach auf Hang, Fahrerin ins Spital gebracht
  • 46 Einsatzkräfte, Rettungshelikopter und Polizei vor Ort im Einsatz
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am Montagabend, um 19.50 Uhr, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Bergstrasse in Richtung Hallau SH. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich daraufhin am dortigen Hang mehrfach und kam in den Reben zum Stillstand.

Die Autofahrerin wurde erheblich verletzt und musste durch den Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen ins Spital überführt werden. Das Unfallfahrzeug erlitt Totalschaden und wurde durch ein privates Bergungsunternehmen abtransportiert. Die Bergstrasse musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Einsatz standen 28 Angehörige der Feuerwehr NOK, 12 Angehörige des Feuerwehrverbands HOT, der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen, ein Rettungshelikopter, ein Bergungsunternehmen sowie sechs Polizisten der Schaffhauser Polizei.

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