Die Schaffhauser Polizei konnte am Montag einen Telefonbetrug rechtzeitig verhindern und zwei Geldkuriere verhaften. Die Betrüger hatten sich gegenüber einer älteren Dame als Sicherheitsbeauftragter einer Bank sowie Mitarbeiter der Kantonspolizei ausgegeben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau in Schaffhausen fällt auf Telefonbetrug herein und hebt Tausende Franken ab

Polizei verhaftet zwei Geldkuriere, die angeblich über Online-Plattform angeworben wurden

Schaffhauser Polizei verhinderte dadurch die Geldübergabe

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montag wurde der Schaffhauser Polizei ein Betrugsversuch gemeldet. Die Täterschaft nahm telefonisch Kontakt mit einer älteren Dame auf und gab sich glaubhaft als Sicherheitsbeauftragter einer Bank sowie Mitarbeiter der Kantonspolizei aus. Weitere Gespräche mit einem vermeintlichen Mitarbeiter der Kriminalpolizei folgten. Die Dame hegte keine Zweifel an der glaubhaften Geschichte und folgte den Anweisungen aus den Telefongesprächen: Sie hob mehrere Tausend Schweizer Franken bei ihrer Bank ab, um dieses Geld an einen weiteren vermeintlichen Mitarbeiter zu übergeben.

Im Rahmen der nachfolgenden Fahndungsmassnahmen gelang es der Polizei zwei Geldkuriere zu verhaften, welche das Bargeld der Dame hätten abholen sollen. Die beiden Männer gaben an, über eine Online-Plattform ein Jobangebot als Kurier angenommen zu haben.

Polizei warnt vor zweifelhaften Jobangeboten für schnellen Verdienst

Die Schaffhauser Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Jobangeboten. Wer sich darauf einlässt, könnte unwissentlich in illegale Aktivitäten verwickelt werden. Die Polizei empfiehlt, keine zweifelhaften Jobangebote anzunehmen, die schnellen Verdienst für minimalen Aufwand versprechen. Insbesondere sollten nicht einfach Kurierfahrten mit Umschlägen mit unbekannten Inhalten durchgeführten werden, welche bei Privatpersonen abgeholt werden müssen.

Erst in der vergangenen Woche hatten bereits die Kantonspolizei St. Gallen und die Luzerner Polizei vor einer Zunahme an Telefonbetrügen gewarnt. In beiden Kantonen kam es zu mehreren Festnahmen mutmasslicher Betrüger.