In Schaffhausen kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Busfahrer fuhr über eine Strassenlampe und über einen Töff. Statt den Vorfall zu melden, versuchte er weiterzufahren – vergeblich.

Angela Rosser Journalistin News

Ein Leser aus Schaffhausen beobachtete am Samstagabend gegen 19 Uhr einen eher kuriosen Unfall. «Ein Busfahrer hat heute um 19 Uhr versucht, einem Bus aus dem Weg zu fahren und ist dabei über eine Strassenlampe und über ein Motorrad gefahren», kommentiert der Leser die Videos und Fotos, die er der Redaktion schickt.

Gemeldet habe der Fahrer den Unfall aber nicht, sagt er: «Danach ist er ausgestiegen, und anstatt den Schaden zu melden ist er wieder eingestiegen und fuhr noch weiter über alles, bis er sich so verkeilt hat, dass er nicht mehr weggekommen ist.»

«Verwirrter Fahrgast»

Da der Busfahrer immer weiter versucht habe, weiterzufahren, haben Passanten dann die Poizei gerufen. Der Leser meint, dass der Busfahrer einem Car habe Platz machen wollen.

«Fehler können passieren», meint auch der Leser. Dass der Fahrer jedoch dann «mit Vollgas» versucht habe wegzufahren, verstehe er nicht. Bis auf eine Person seien auch keine Fahrgäste in dem Bus gewesen. «Der ist dann verwirrt ausgestiegen», so der Leser weiter.

Einsatz läuft noch

Die Schaffhauser Polizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Beendet ist der Einsatz noch nicht. Da sich der Töff unter dem Bus befindet, dürfte die Bergung der Fahrzeuge noch etwas dauern. Verletzte gab es aber keine. Auch die Strasse habe nicht gesperrt werden müssen, heisst es.