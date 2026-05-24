Am Samstagabend kam es in Dörflingen in einem Gartenholzhaus auf einem Einfamilienhausgrundstück zu einem Brand. Feuer aus einer Feuerschale griff auf einen Holzschopf über. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstagabend brannte gegen 18 Uhr ein Gartenholzhaus auf dem Vorplatz eines Einfamilienhauses in Dörflingen SH. Flammen aus einer Feuerschale auf dem Vorplatz griffen aus noch ungeklärten Gründen auf den Holzschopf über und setzten diesen in Brand, schreibt die Kantonspolizei Schaffhausen in einer Medienmitteilung.

Vom Holzschopf breitete sich das Feuer in der Folge auf einen am Haus angebauten Carport und auf zwei Fahrzeuge vor dem Haus aus. Den ausgerückten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es in der Folge, den Brand zu löschen und einen Übergriff auf das Wohnhaus zu verhindern. Bei den selbst eingeleiteten Löscharbeiten zogen sich zwei Personen aus dem benachbarten Umfeld leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Neben den Feuerwehren der Gemeinde Dörflingen, der Stadt Schaffhausen und Büsingen standen Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, des interkantonalen Labors, des Elektrizitätswerkes des Kantons Schaffhausen, zwei Autobergungsunternehmen und Mitarbeiter der Schaffhauser Polizei im Einsatz.