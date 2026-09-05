Mann (†24) stirbt bei Badeunfall in Neuhausen am Rheinfall

Am Freitagnachmittag, 4. September 2026, meldeten mehrere Personen der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei, dass sich im Rhein unterhalb der Flurlinger Badi eine Person in Not befinde. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Kurz nach 14.00 Uhr gingen am Freitag bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei mehrere Notrufe betreffend eine Person in Not im Rhein bei Neuhausen am Rheinfall ein. Erste Rettungsversuche durch Drittpersonen blieben leider erfolglos. Die Schaffhauser Polizei leitete daraufhin mit mehreren Einsatzkräften eine Suchaktion ein.

Dabei standen auch ein Rettungshubschrauber der Rega sowie Drohnenpiloten der Schaffhauser Polizei im Einsatz. Am späteren Nachmittag konnte durch Taucher der Schaffhauser Polizei unterhalb des Flurlingerstegs eine männliche Leiche aus dem Rhein geborgen werden. Die Identität der verstorbenen Person konnte inzwischen geklärt werden. Die Schaffhauser Polizei bedankt sich bei den Ersthelfern vor Ort für deren grosses Engagement und ihre Zivilcourage.