In Schaffhausen werden sich zwei 18-Jährige wegen Terrorunterstützung vor Gericht verantworten müssen. Nach intensiven Ermittlungen erhebt die Jugendanwaltschaft Anklage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei 18-Jährige aus Schaffhausen wegen Terrorunterstützung angeklagt

Umfangreiche Beweiserhebungen führten zur Anklage vor Jugendstrafkammer

Verfahren jetzt unter Aufsicht des Kantonsgerichts Schaffhausen

Marian Nadler Redaktor News

Die Jugendanwaltschaft des Kantons Schaffhausen hat das Untersuchungsverfahren abgeschlossen und zwei heute 18-jährige beschuldigte Personen aus dem Kanton Schaffhausen wegen mehrfacher Unterstützung einer terroristischen Organisation bei der Jugendstrafkammer des Kantonsgerichtes Schaffhausen angeklagt. Der Anklage gingen laut einer Medienmitteilung «umfangreiche und zeitintensive Beweiserhebungen» voraus.

Für beide beschuldigten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Mit der Anklageerhebung geht sowohl die Verfahrens- als auch die Medienhoheit auf das Kantonsgericht über.