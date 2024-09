Eine holländische Fotografin war am Montag Zeugin des ersten Einsatzes der Suizidkapsel Sarco. Sie gehörte zu den Verhafteten in Schaffhausen, ist mittlerweile wieder frei und berichtet im Detail über die letzten Momente der sterbewilligen Amerikanerin.

Kurz zusammengefasst Fotografin war Zeugin bei Einsatz von Sarco-Suizidkapsel in Schaffhausen

Sterbewillige Amerikanerin habe in keinem Moment gezögert

Irgendwann am späteren Nachmittag hatte sich eine 64-jährige Amerikanerin im Kanton Schaffhausen SH in die futuristische Sarco-Suizidkapsel gelegt. Minuten später war sie tot.

Eine niederländische Fotografin war Zeugin bei dem ersten Einsatz der Todeskapsel. Sie war vorübergehend verhaftet worden und veröffentlichte nach ihrer Freilassung das Protokoll der Vorgänge im Schaffhauser Wald. In der Zeitung «Volkskrant» beschreibt die Fotografin im Detail, wie sie die letzten Momente der Mutter von zwei Kindern und ihren Tod in dem abgelegenen Wald erlebte, etwa fünf Kilometer von Merishausen SH entfernt.

Mit einem schlichten, bewegenden Foto zeigt die Holländerin die Frau mit blond meliertem Haar, wie sie vor der Kapsel steht, ohne dass ihr Gesicht erkennbar ist. Die Frau trägt bei ihrem letzten Gang einen flauschigen, cremefarbenen Pullover, eine schwarze Hose und offene Sandalen.

Ein bewegendes Foto zeigt die 64-jährige Amerikanerin, bevor sie sich am Montag zum Sterben in die Sarco-Suizidkapsel legte. Foto: Volkskrant / Daily Mail

Keinerlei Zögern

Nach einem kurzen Moment der Andacht vor der Kapsel sei die Amerikanerin ohne zu zögern eingestiegen und habe sich hingelegt. Mit einem 24 Stunden lang gültigen Zugriffscode aktivierte sie ein Computerprogramm. Eine Roboterstimme stellte ihr ein paar Fragen. Schliesslich: «Wenn Sie sterben wollen, drücken Sie diesen Knopf.» Die an einer Immunschwäche leidende Frau habe keine Sekunde gezögert.

Augenblicke später wurde die versiegelte Kammer mit der Flutung von Stickstoff der Sauerstoff entzogen. Um 16.01 Uhr sei die Frau für tot erklärt worden. Laut der anwesenden Fotografin sei ihr Ableben «friedlich und schmerzlos» erfolgt.

Der von seinen Gegnern auch «Dr. Tod» genannte Erfinder der Suizidkapsel, die nach einer Kurzform von «Sarkophag» benannt ist, lebt heute in den Niederlanden. Der gebürtige Australier Philip Nitschke (77) war laut dem Bericht von Deutschland aus zugeschaltet.

Letzte Erklärung

Die Schaffhauser Staatsanwaltschaft, die gegen die von Nitschkes Frau präsidierte Sterbehilfsorganisation The Last Resort ermittelt, machte keine genaueren Angaben zu den Verhaftungen. Der «Volkskrant»-Bericht lässt darauf schliessen, dass neben der Amerikanerin vier Personen anwesend waren – darunter die Fotografin und der Vizepräsident von The Last Resort, der deutsche Psychologe Florian Willet.

Drei der vier verhafteten Personen sind seit Mittwoch wieder frei. Für eine Person hat das Schaffhauser Zwangsmassnahmengericht die von der Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft angeordnet.

Die Amerikanerin hatte vor ihrem Tod eine mündliche Erklärung über ihr «folgenschweres» Vorgehen abgeben müssen, bevor sie sich in die Kapsel legen konnte. In der mehr als vierminütigen Aufzeichnung sagte sie, wie es heisst, dass sie seit zwei Jahren an schweren chronischen Beschwerden leide. Ihre beiden Söhne, die nicht anwesend waren, würden ihren Entscheid zu 100 Prozent unterstützen.