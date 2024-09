Amerikanerin (†64) durch Suizidkapsel getötet Eine Person nach Sarco-Einsatz in Schaffhausen in U-Haft

Nach dem ersten Einsatz der Suizidkapsel Sarco in Merishausen SH bleibt eine Person in Haft: Das Schaffhauser Zwangsmassnahmengericht hat am Freitag die von der Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft angeordnet.