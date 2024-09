Am Montag noch wollte SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel (43) vom Bundesrat wissen, wie er zur Sterbekapsel stehe. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (60) antwortete darauf: «Die Sarco-Suizidkapsel ist in zweierlei Hinsicht nicht rechtskonform.» Sie verstosse gegen das Produktesicherheitsrecht. «Sie darf nicht in Verkehr gebracht werden.» Weiter hielt die SP-Gesundheitsministerin fest, dass das Verwenden des Stickstoffs in der Suizidkapsel gegen das Chemikaliengesetz verstosse.

Was der Bundesrat nicht wusste: Fast gleichzeitig kam diese hochumstrittene Suizid-Kapsel gemäss Blick-Informationen in Schaffhausen das erste Mal zum Einsatz. Eine Person fand darin den Tod.

Staatsanwaltschaft bestätigt Polizeieinsatz

Zwei unabhängige Quellen sagten Blick, dass am Dienstagmorgen herauskam, dass es im Kanton Schaffhausen zu einem assistierten Suizid in der Sarco-Kapsel gekommen sei. Eine Quelle meint sogar, dass in diesem Zusammenhang beteiligte Personen verhaftet worden seien.

Am Montag, 23. September, erklärte der Bundesrat den Einsatz der Suizid-Kapsel als nicht rechtskonform. Im Bild: Fiona Stewart, Co-Präsidentin der Organisation «The Last Resort». Foto: Keystone 1/4

Blick fragte am Dienstagmorgen bei der Schaffhauser Staatsanwaltschaft zum Suizid und den Verhaftungen nach. Peter Sticher, der erste Staatsanwalt, bestätigt, dass es in diesem Zusammenhang einen Einsatz der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegeben habe. Details, etwa zum Tag, an dem es passiert sein soll, gibt Sticher nicht preis.

Der erste Staatsanwalt verspricht aber für den späteren Verlauf des Tages weitere Infos.