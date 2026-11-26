Ein Gericht hat einen 28-Jährigen wegen Mordes und versuchter vorsätzlicher Tötung in Schaffhausen zu 19 Jahren Haft verurteilt. Der Mann wird zudem für 15 Jahre des Landes verwiesen.

Darum gehts In Schaffhausen starb 2023 ein 25-Jähriger nach einer Attacke

Für Mord und versuchte Tötung erhielt ein Mann jetzt 19 Jahre Haft

Er erhält zudem 15 Jahre Landesverweis, das Urteil wird angefochten

Janine Enderli Redaktorin News

Im September 2023 erschütterte eine Bluttat Schaffhausen. Vor einem Club in der Altstadt ging Javer T.* (28) aus Somalia plötzlich auf Steven W.** (†25) los. Kameras zeigten später, wie er von hinten an das Opfer herantrat und mit einer Flasche zuschlug. Schliesslich stach er auch mit einem Messer zu. Der junge Mann verblutete. Nun wurde der Täter wegen Mordes verurteilt, berichten die «Schaffhauser Nachrichten».

Ein Augenzeuge, der die Tat mitansehen musste, schilderte danach gegenüber Blick: «Ich hörte wiederholt Schreie.» Ein älterer Mann lag regungslos am Boden. Ein Jüngerer krümmte sich vor Schmerzen – halb sitzend, halb liegend, gleich unter einem Baugerüst. Es war das Opfer, das zu diesem Zeitpunkt noch lebte.

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«Mit voller Wucht gegen den Kopf»

«Er hat mehrmals auf Steven eingetreten. Ich schrie, er solle aufhören. Er hörte aber nicht auf. Also rief ich die Polizei an. Der blutende Steven konnte sich zwar ein bisschen aufrichten – doch dann trat ihn der Somalier mit voller Wucht gegen den Kopf», schilderte der Augenzeuge damals. Der 25-Jährige verblutete.

Am Donnerstag wurde T. wegen Mordes zu 19 Jahren Haft verurteilt. Zudem erhält er einen Landesverweis für 15 Jahre.

Das Gericht hielt laut den «Schaffhauser Nachrichten» fest, dass sich der Täter besonders grausam und gefühlskalt verhalten hat. Dies rechtfertige die Verurteilung wegen Mordes.

Urteil wird weitergezogen

Weil er einen weiteren Mann attackiert hat, wurde er zudem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt. T. machte vor Gericht geltend, dass er während der Tat stark betrunken gewesen sei.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigerin wird Berufung einlegen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

*Name geändert

**Name bekannt