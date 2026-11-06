Polizeieinsatz am Bahnhof Schaffhausen. Das Gelände wurde wegen eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt. Auf Alert Swiss wird empfohlen, das Bahnhofsgelände sowie die Bahnhofsstrasse zu meiden.

Aufregung am Bahnhof Schaffhausen am Freitagabend. Fotos eines Leserreporters zeigen einen Polizeieinsatz. Das Gelände wurde mit Polizeiband grossräumig abgesperrt. Der Leser berichtet, dass die Beamten wohl wegen einer Drohung ausrücken mussten. «Mein Busschauffeur hat gesagt, dass der Einsatz wegen einer Bombendrohung laufe», erzählt der Leser.

Aktuell würden viele Leute am Bahnhof festsitzen. «Es ist auch noch ein Fest und die ganze Altstadt ist voll.» Laut der SBB sind die Zuglinien C, IRE, RE48, S1, S9, S12, S24, S33, S62 und S64 vom Unterbruch in Schaffhausen betroffen. Reisende zwischen Zürich HB und Stuttgart Hbf reisen zudem via Basel SBB.

Bahnhofsgelände meiden

Auf der Plattform Alert Swiss wird derweil ebenfalls ein Polizeieinsatz bestätigt. Die Beamten seien wegen eines verdächtigen Gegenstandes an den Bahnhof ausgerückt. Es wird empfohlen, das Bahnhofsgelände sowie die Bahnhofsstrasse zu meiden.

Gegenüber Blick bestätigte die Polizei den Einsatz und teilte mit, dass am Bahnhof ein Gepäckstück unbeaufsichtigt zurückgelassen worden sei. Eine Bombendrohung bestätigte die Polizei jedoch nicht. Die Beamten würden die Lage am Bahnhof momentan untersuchen.

+++Update folgt+++