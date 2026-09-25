Am Freitagnachmittag musste ein städtischer Linienbus eine Vollbremsung wegen einer mutmasslichen Vortrittsmissachtung einleiten. Zwei Kinder wurden dabei verletzt. Die Schaffhauser Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bus in Schaffhausen legt am Freitag Vollbremsung ein

Zwei Kinder im Bus verletzt, offenbar wurde dem Bus die Vorfahrt genommen

Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter 052 624 24 24 erbeten

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagnachmittag musste gegen 13.45 Uhr ein VBSH-Bus der Linie 4 in Schaffhausen eine Vollbremsung einleiten. Er war vom Bahnhof Schaffhausen in Richtung Feuerwehrzentrum unterwegs. Offenbar wurde dem Bus der Vortritt genommen, wie die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Ein schwarzes Auto, das von der Bachstrasse herkam, hielt nach ersten Erkenntnissen erst nach der Ampel an. Danach fuhr es zur Haltelinie zurück, setzte die Fahrt dann aber doch fort. Durch die Vollbremsung wurden zwei Kinder verletzt, die im Bus mitfuhren.

Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum schwarzen Fahrzeug machen können, sich unter der Nummer 052 624 24 24 bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei zu melden.