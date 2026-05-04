Das Astra rechnet mit Staus an den Feiertagen im Mai und Juni, vor allem auf der A2 und A13. Was die Behörde Autofahrern rät.

Wo es an den Feiertagen besonders viel Stau geben soll

Wo es an den Feiertagen besonders viel Stau geben soll

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Astra warnt vor Stau an Feiertagen wie Auffahrt und Pfingsten

Nord-Süd-Achsen A2 und A13 besonders betroffen, Alternativrouten empfohlen

Verzögerungen und Unfallrisiko durch Ausweichverkehr, auf Autobahn bleiben empfohlen

Marian Nadler Redaktor News

Im Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage rechnet das Bundesamt für Strassen (Astra) ein weiteres Mal mit einem hohen Verkehrsaufkommen. «Besonders die verlängerten Wochenenden über Auffahrt (14. bis 17. Mai), Pfingsten (22. bis 25. Mai) und Fronleichnam (4. bis 7. Juni) sind staugefährdet», hält die Behörde in einer Medienmitteilung fest.

Der Ferien- und Feiertagsverkehr dürfte sich laut den Verkehrsfachleuten insbesondere auf die Nord-Süd-Achsen A2 Gotthard und A13 San Bernardino auswirken. Alternativ empfiehlt das Astra den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard, den Simplonpass und den Autoverlad durch den Lötschberg und Simplon. Anders als noch zu Ostern wird der ebenfalls als Alternativroute zur Verfügung stehen. Er wird in den kommenden Tagen geöffnet.

Bei Stau solltest du trotzdem auf der Autobahn bleiben

«Starkes Verkehrsaufkommen auf den Hauptachsen führt bei Staus häufig zu Ausweichverkehr auf nachgelagerten Strassen. Dieser belastet die Menschen in den Ortschaften entlang der Nationalstrassen erheblich und kann in den betroffenen Regionen zu zusätzlichen Verkehrsproblemen bis hin zum Verkehrskollaps führen», erläutert das Astra weiter. Der lokale Individual- und Wirtschaftsverkehr, der ÖV und der Langsamverkehr auf Kantons- und Gemeindestrassen würden dadurch behindert werden. Damit nicht genug, steigt auch noch das Unfallrisiko.

Das Astra empfiehlt deshalb, auch bei Stau auf der Autobahn zu bleiben, genügend Zeit für die Reise einzuplanen und auf Ausweichverkehr über das nachgelagerte Strassennetz zu verzichten, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Menschen in den betroffenen Ortschaften.

Wo es sonst noch kritisch werden könnte Neben dem üblichen hohen Verkehrsaufkommen in den Agglomerationsgebieten von Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne und Genf, hauptsächlich auf der A1, A2 und A3, ist während der Ferienzeit auf den folgenden Strecken mit zusätzlichen Einschränkungen zu rechnen: Autobahnen

A1 Genf (inkl. Grenzübergang Bardonnex)

A1/A3 Zürich

A1 Härkingen – Wangen a.A.

A1 Kirchberg – Schönbühl

A2/A3 Basel (inkl. Grenzübergänge zu F und D)

A2 Belchen-Tunnel – Härkingen

A2/A14 Region Luzern (ab Stans-Nord/Rückreise)

A2 Erstfeld – Biasca (Gotthard-Strassentunnel)

A3 Walenstadt – Reichenburg

A4 Axenstrasse

A8 Interlaken – Spiez

A8 Sarnen – Verzweigung Lopper

A1/A9 Lausanne

A9 La Veyre/Vevey – Bex-Nord

A12 Châtel-St-Denis – La Veyre/Vevey

A13 Sarganserland – Rothenbrunnen

A13 Andeer – Mesocco

Grenzübergänge A9 Vallorbe (VD), A2 Chiasso-Brogeda (TI) und A24 Gaggiolo (TI)

Hauptstrassen

Spiez – Kandersteg (Hinreise)

Gampel – Goppenstein (Rückreise)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Göschenen – Andermatt

Bellinzona – Locarno

sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern

Autoverladestationen

Bei der Hinreise kann es jeweils an folgenden Verladestationen von 8 bis 16 Uhr zu Wartezeiten kommen: An der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga. Bei der Rückreise sind Wartezeiten erfahrungsgemäss jeweils von 11:00 bis 18 Uhr möglich. Dies betrifft die Furka in Oberwald, den Lötschberg in Goppenstein und den Vereina in Lavin-Sagliains. Neben dem üblichen hohen Verkehrsaufkommen in den Agglomerationsgebieten von Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne und Genf, hauptsächlich auf der A1, A2 und A3, ist während der Ferienzeit auf den folgenden Strecken mit zusätzlichen Einschränkungen zu rechnen: Autobahnen

A1 Genf (inkl. Grenzübergang Bardonnex)

A1/A3 Zürich

A1 Härkingen – Wangen a.A.

A1 Kirchberg – Schönbühl

A2/A3 Basel (inkl. Grenzübergänge zu F und D)

A2 Belchen-Tunnel – Härkingen

A2/A14 Region Luzern (ab Stans-Nord/Rückreise)

A2 Erstfeld – Biasca (Gotthard-Strassentunnel)

A3 Walenstadt – Reichenburg

A4 Axenstrasse

A8 Interlaken – Spiez

A8 Sarnen – Verzweigung Lopper

A1/A9 Lausanne

A9 La Veyre/Vevey – Bex-Nord

A12 Châtel-St-Denis – La Veyre/Vevey

A13 Sarganserland – Rothenbrunnen

A13 Andeer – Mesocco

Grenzübergänge A9 Vallorbe (VD), A2 Chiasso-Brogeda (TI) und A24 Gaggiolo (TI)

Hauptstrassen

Spiez – Kandersteg (Hinreise)

Gampel – Goppenstein (Rückreise)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Göschenen – Andermatt

Bellinzona – Locarno

sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern

Autoverladestationen

Bei der Hinreise kann es jeweils an folgenden Verladestationen von 8 bis 16 Uhr zu Wartezeiten kommen: An der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga. Bei der Rückreise sind Wartezeiten erfahrungsgemäss jeweils von 11:00 bis 18 Uhr möglich. Dies betrifft die Furka in Oberwald, den Lötschberg in Goppenstein und den Vereina in Lavin-Sagliains. Mehr

SBB verrät Pläne für die Feiertage

Die SBB kündigten unterdessen an, an Auffahrt und Pfingsten ihr Angebot zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin auszuweiten. 58 Extrazüge mit rund 130’000 zusätzlichen Sitzplätzen werden zwischen den beiden Regionen pendeln. Trotzdem könne es zu engen Platzverhältnissen auf den Zügen kommen, mahnt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Es wird empfohlen, die Reise vorgängig zu planen und Sitzplätze zu reservieren.

0:43 Obwohl Autos fahren: Schwangere spaziert seelenruhig auf Pannenstreifen

Bahnfans müssen zudem an einer Stelle aufpassen: Arbeiten am Bahnhof Lenzburg AG und die Fahrbahnerneuerungen führen am Auffahrts- und am Pfingstwochenende zu Sperrungen und Fahrplanänderungen. An diesen Wochenenden leitet die SBB die Fernverkehrszüge auf der Strecke Olten–Zürich HB um. Sie erhalten geänderte Fahrzeiten.