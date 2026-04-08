Ein Brand unterbrach am Mittwochmorgen den Bahnverkehr zwischen Poschiavo GR und Tirano. Die beliebte Strecke über das Kreisviadukt von Brusio war gesperrt, ist laut den SBB aber wieder befahrbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zugstrecke Wettingen-Baden AG durch blockierenden Zug bis 8 Uhr unterbrochen

Waldbrand im Tessin stoppt Bahnverkehr zwischen Poschiavo TI und Tirano IT

Betroffen sind 8 Bahnlinien, Ersatzbusse zwischen Poschiavo und Tirano verfügbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Der Bahnverkehr auf den Linien R19 und RE9 zwischen Poschiavo GR und Tirano wurde wegen eines Waldbrands vorübergehend eingestellt. Auf Aufnahmen der Webcam von Valtline.it war am frühen Mittwochmorgen noch Rauch und Feuer sichtbar. Die SBB meldete inzwischen, dass die Einschränkungen aufgehoben sind.

Die Strecke, die über das berühmte Kreisviadukt von Brusio führt, zieht regelmässig Eisenbahnbegeisterte aus aller Welt an.

Feuer brach in Campascio aus

Wie mehrere Medien berichten, entstand das Feuer im Gebiet Campascio in der Gemeinde Brusio. Gemeindepräsident Pietro Della Cà erklärte, dass der Brand vermutlich beim Verbrennen von Abfallholz ausgelöst wurde und für diese Tätigkeit eine Bewilligung vorlag. Erste Meldungen über den Vorfall hatte das Onlineportal «Il Grigione Italiano» veröffentlicht.

Von Campascio aus griff das Feuer auf die linke Talseite in Richtung Viano über. Die Kantonspolizei bestätigte, dass inzwischen rund zwei Quadratkilometer Waldfläche betroffen sind, wie «Der Bote» berichtet.

Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Am Dienstagabend rückten 15 Feuerwehrleute aus Brusio aus, unterstützt von vier Löschhelikoptern. Ihr Ziel war es, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen und die angrenzenden Siedlungen zu schützen. Laut Gemeindepräsident waren für den frühen Mittwochmorgen zudem zwei weitere Armeehelikopter zur Verstärkung unterwegs, heisst es im «Il Grigione Italiano».

Verkehr und Sicherheit

Die Rhätische Bahn setzte den Zugverkehr zwischen Tirano und Poschiavo am Dienstag um 15.40 Uhr aus. Die Unterbrechung sollte voraussichtlich bis Mittwochmorgen um 8 Uhr andauern. Aufgrund der aktuellen Lage erließen die Behörden für das Bergell und das Puschlav ein absolutes Feuerverbot.

Unterbruch zwischen Baden und Wettingen

Und zwischen Wettingen AG und Baden AG war die Strecke wegen eines blockierenden Zuges unterbrochen. Betroffen waren folgende Linien:

IR16,

IR36,

RE12,

S6,

S12 und S19.

Die Einschränkungen sind inzwischen aufgehoben.