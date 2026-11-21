In Romanshorn ist am Freitag ein 54-jähriger Bauarbeiter bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Er wurde auf einer Baustelle unter einem umkippenden Betonelement eingeklemmt. Die Unfallursache ist unklar.

Darum gehts Ein 54-jähriger italienischer Bauarbeiter ist am Freitag bei einem Unfall in Romanshorn gestorben

Der Mann wurde kurz vor 13 Uhr an der Hofstrasse unter einem umkippenden Betonelement eingeklemmt

Polizei und Arbeitsinspektorat ermitteln, die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem Arbeitsunfall in Romanshorn ist am Freitag ein 54-jähriger Bauarbeiter ums Leben gekommen. Der Italiener wurde kurz vor 13 Uhr auf einer Baustelle an der Hofstrasse unter einem umkippenden Betonelement eingeklemmt. Trotz des Aufgebots der Rettungskräfte verstarb er noch vor Ort.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit unklar. Die Kantonspolizei Thurgau hat gemeinsam mit einem Sachverständigen des Arbeitsinspektorates Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat eine Strafuntersuchung eröffnet.