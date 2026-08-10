Am Freitag nahm die Stadtpolizei Zürich im Kreis 4 einen Drogendealer fest. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Polizisten rund 2200 Portionen LSD und weitere Betäubungsmittel sicher.

Janine Enderli Redaktorin News

Betäubungsmittelfahnder der Stadtpolizei Zürich beobachteten am Freitag kurz vor 12 Uhr zwei Männer, die eine Liegenschaft im Kreis 4 betraten und kurz daraufhin wieder verliessen. Wenig später hielt die Polizei die beiden Männer an und kontrollierte sie. Dabei stellten die Fahnder bei einem der Männer Betäubungsmittel sicher. Dieser gab an, die Drogen kurz zuvor in einer der Wohnungen aus der Liegenschaft, aus der sie rausgekommen sind, bezogen zu haben, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich.

Weitere Abklärungen führten die Polizisten zur genannten Wohnung an der Lagerstrasse. Dort trafen sie auf einen 41-jährigen Schweizer. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte rund 2200 Portionen LSD, 320 Tabletten «2C-B» (synthetisch hergestellte Meskalinderivate), vier in Wasser gelöste Portionen LSD, zwei kleine Flaschen mit mutmasslich hochkonzentriertem flüssigem LSD, 258 Gramm MDMA und 131 Gramm getrocknete Psilocybinpilze sicher.

41-jähriger Schweizer festgenommen

Hinzu kamen 18 Petrischalen mit angezüchteten Pilzsporen, sechs Gläser mit flüssiger Pilzkultur, diverse Vakuumbeutel mit getrockneten Pilzsporen sowie kleine Mengen Kokain, Ketamin, Amphetamin und Haschisch sowie 1500 Franken Bargeld.

Der mutmassliche Betäubungsmittelhändler wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.