In der Gemeinde Speicher im Kanton Appenzell Ausserrhoden kam es am Mittwoch zu einem Reitunfall. Ein elfjähriges Mädchen wurde dabei unbestimmt verletzt.

Eine Elfjährige wurde bei einem Reitunfall unbestimmt verletzt. Wie die Polizei schreibt, ritt das Mädchen um 14.35 Uhr in der Gemeinde Speicher im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf einem Pony aus dem Stall. Als die Reitschülerin an einem weiteren Pony vorbeiritt, «kam es zu einem Geschehnis zwischen den beiden Tieren und das Mädchen wurde abgeworfen», teilt die Polizei mit.

Durch den Sturz erlitt das Mädchen unbestimmte Verletzungen und musste mit der Rega ins Spital gebracht werden. Vor Ort wurde sie durch Ersthelfende und den Rettungsdienst betreut. Die Tiere blieben unverletzt.