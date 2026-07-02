Frau (†20) starb durch Sturz von Balkon

Eine 20-jährige Frau stürzte am Freitag in Bern tödlich von einem Balkon. Die Polizei ermittelt weiter, ob ein 35-jähriger Bekannter, der in U-Haft sitzt, in ihren Tod verwickelt ist.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitag verstarb eine junge Frau (†20) in Bern unter unklaren Umständen. Die umfassenden Ermittlungen zu den Hintergründen dauern laut der Berner Polizei weiter an.

Wie die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern ergaben, verstarb die Frau an den Folgen der durch einen Sturz verursachten inneren Verletzungen. Gemäss aktuellem Ermittlungsstand ist die Frau von einem Balkon des dortigen Gebäudes gestürzt.

Mann (35) in U-Haft

Der Antrag auf Untersuchungshaft für einen verhafteten, 35-jährigen Mann wurde in der Zwischenzeit durch das Zwangsmassnahmengericht bestätigt. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen haben sich der 35-Jährige und die 20-jährige Verstorbene gekannt.

Derzeit werden zahlreiche gesicherte Spuren ausgewertet, um insbesondere die genauen Umstände des Todes der 20-Jährigen zu klären. Die unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland geführten Ermittlungen gehen weiterhin in alle Richtungen. Insbesondere gilt es nun die genauen Umstände des Sturzes zu klären sowie ob oder inwiefern der Mann in die Ereignisse involviert war.