Eine schwer verletzte Frau wurde in Pratteln BL nahe einer Tramhaltestelle gefunden. Sie erlag ihren Verletzungen – die Polizei sucht Zeugen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Dienstagvormittag, kurz nach 10.00 Uhr, erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung, wonach eine nicht ansprechbare und stark blutende weibliche Person in der Nähe der Tramhaltestelle Kästeli in Pratteln BL auf der Strasse liege. Die Person erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fundort der verletzten 70-jährigen Frau befand sich auf der Baslerstrasse direkt neben der Kreuzung zur Kästelistrasse. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft dürfte es sich um einen Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug handeln.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Personen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Telefon 061 553 35 35, zu melden.