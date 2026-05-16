Mann nach Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 10 verletzt

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung im Zürcher Kreis 10 schwer verletzt. Eine tatverdächtige Person wurde festgenommen. Im Zürcher Kreis 10 wurde zudem ein anderer schwer verletzter Mann aufgefunden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Im Zürcher Kreis 10 kam es kurz nach 2.30 Uhr am Samstag in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 42-jähriger Äthiopier schwer verletzt, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Er wurde in ein Spital gebracht. Der mutmassliche Täter, ein 34-jähriger Eritreer, konnte durch die Stadtpolizei Zürich noch am Tatort festgenommen werden.

Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.

Weiterer schwer verletzter Mann im Zürcher Kreis 10

Am Samstagmorgen ereignete sich im Zürcher Kreis 10 ein weiterer Vorfall. Kurz nach 6.40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass eine verletzte Person auf dem Kloster-Fahr-Weg, hinter dem Restaurant Hönggerhof im Zürcher Kreis 10 liege, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 28-jährigen Spanier mit schweren Verletzungen. Er musste von der Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. Wie der Mann zu seinen Verletzungen kam, ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft geführt.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Personen, die am Samstag zwischen 6 Uhr und 6.45 Uhr beim Kloster-Fahr-Weg, direkt an der Limmat, hinter dem Restaurant Hönggerhof, Am Wasser 161, in 8049 Zürich, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden.