Gartenarbeiter (†29) stirbt bei Unfall in Bad Ragaz SG

Ein tragischer Arbeitsunfall in Bad Ragaz SG forderte am Montagmorgen ein Todesopfer. Ein 29-Jähriger wurde beim Abladen von Flachstahlteilen schwer verletzt und verstarb trotz Erste-Hilfe-Massnahmen. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 29-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Bad Ragaz SG am Montagmorgen

Tödlicher Unfall beim Entladen von sechs Meter langen Stahlteilen

Beide Beteiligte sind Portugiesen, Opfer wohnte im Kanton Graubünden

Fabrice Obrist Redaktor News

Am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr ging bei der Notrufzentrale St. Gallen eine Meldung ein. Auf dem Gelände eines Betriebs an der Pfäferserstrasse in Bad Ragaz SG sei es zu einem Arbeitsunfall gekommen.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, befand sich ein 29-Jähriger auf einem Anhänger und ein 55-jähriger Kollege sass in einem Bagger. Die beiden waren damit beschäftigt, rund sechs Meter lange Flachstahlteile mit dem Bagger vom Anhänger abzuladen.

Opfer wohnte in Graubünden

Während dieser Arbeit kam es dann zu einem Unfall, bei dem der 29-Jährige schwer verletzt wurde. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Massnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Beim Verstorbenen als auch seinem Kollegen handelt es sich laut Polizei um portugiesische Staatsbürger. Zudem soll der 29-Jährige im Kanton Graubünden gelebt haben. Die St. Galler Polizei ermittelt nun gemeinsam mit der kantonalen Staatsanwaltschaft, wie es zum tragischen Arbeitsunfall kam.