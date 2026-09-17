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Polizei bestätigt Einsatz
Leiche im St. Moritzersee gefunden

Im St. Moritzersee ist am vergangenen Wochenende eine Leiche gefunden worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Im St. Moritzersee ist eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild)
Foto: Sven Thomann
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Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk

Ein Blick-Leser meldete am Mittwoch, dass am vergangenen Sonntag im St. Moritzersee eine Leiche gefunden worden sei. Mehrere Einsatzkräfte hätten am Wasser gearbeitet. Ausserdem sei ein Sichtschutz aufgestellt worden.

Am Donnerstag bestätigte die Kantonspolizei Graubünden auf Nachfrage von Blick den Einsatz wegen eines Leichenfundes am vergangenen Sonntag gegen 8 Uhr morgens. Die verstorbene Person wurde inzwischen identifiziert. Weitere Auskünfte gab die Polizei indes nicht.

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