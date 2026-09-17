Im St. Moritzersee ist am vergangenen Wochenende eine Leiche gefunden worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein Blick-Leser meldete am Mittwoch, dass am vergangenen Sonntag im St. Moritzersee eine Leiche gefunden worden sei. Mehrere Einsatzkräfte hätten am Wasser gearbeitet. Ausserdem sei ein Sichtschutz aufgestellt worden.

Am Donnerstag bestätigte die Kantonspolizei Graubünden auf Nachfrage von Blick den Einsatz wegen eines Leichenfundes am vergangenen Sonntag gegen 8 Uhr morgens. Die verstorbene Person wurde inzwischen identifiziert. Weitere Auskünfte gab die Polizei indes nicht.