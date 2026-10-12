Darum gehts
- Ein Leser fotografierte Sonntagnacht Polarlichter über dem Jura
- Auch auf Webcams von Meteo Schweiz klar erkennbar
- Starke Sonnenaktivität macht Nordlicht weiter südlich sichtbar
Ein seltenes Naturschauspiel am Schweizer Nachthimmel: In der Nacht auf Sonntag beobachtete ein Leser Polarlichter über dem Jura. Seine Fotos zeigen die rote Himmelserscheinung deutlich.
«Von Auge nicht gut sichtbar aber mit der Kamera gehts», sagt er zu Blick. «Es ist toll.» Auch aus Olten und Zürich erreichen Bilder die Redaktion. Das farbige Lichterspiel fasziniert.
Daniel Gerstgrasser von Meteo Schweiz bestätigt das Phänomen auf X. «Aktuell schwaches, aber eindeutiges #Polarlicht über der Schweiz!» Es sei deutlich auf einigen Meteo-Webcams zu erkennen.
Polarlichter entstehen durch energiereiche geladene Teilchen, die mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken. Normalerweise sind sie nur in den Polarregionen zu sehen. Doch bei starker Sonnenaktivität kann man sie manchmal auch deutlich südlicher als üblich beobachten.
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