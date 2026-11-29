Alarm in einem Zug Richtung Zürich: Drei junge Männer sollen am Samstagabend Faustfeuerwaffen hervorgeholt haben. Die Kantonspolizei Thurgau stoppte sie im Bahnhof Frauenfeld.

Darum gehts Drei junge Männer sollen am Samstagabend in einem Zug Richtung Zürich Waffen gezeigt haben

Die Kantonspolizei Thurgau kontrollierte den Zug in Frauenfeld und nahm die drei Männer vorübergehend fest

Zwei Männer kauften laut eigenen Angaben Schreckschusspistolen in Deutschland und werden angezeigt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Drei junge Männer sind am Samstagabend in Frauenfeld vorübergehend festgenommen worden, nachdem sie in einem Zug Richtung Zürich mit Waffen hantiert haben sollen. Kurz nach 19 Uhr ging bei der Kantonspolizei Thurgau die Meldung ein, dass drei Personen im Zug Faustfeuerwaffen hervorgeholt hätten.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau rückten aus und kontrollierten den Zug im Bahnhof Frauenfeld. Dort stiessen die Einsatzkräfte auf die drei jungen Männer und nahmen sie vorübergehend fest, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Schreckschusswaffen in Deutschland gekauft

Bei einem 19-jährigen Brasilianer und einem 18-jährigen Syrer fanden die Polizisten täuschend echt aussehende Schreckschusspistolen mit dazugehörigen Patronen. Die beiden Männer gaben an, die Waffen zuvor in Deutschland gekauft zu haben. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Laut Kantonspolizei Thurgau gelten Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen als Waffen, wenn sie aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können. Die Einfuhr ohne entsprechende Bewilligung ist verboten. Ausser für einen zweckgebundenen Transport dürfen solche Waffen zudem nicht ohne Bewilligung in der Öffentlichkeit getragen werden.

Der 19-jährige Brasilianer und der 18-jährige Syrer werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.