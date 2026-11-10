Ein 11-jähriger Velofahrer ist am Montagmorgen in Wängi TG von einem Auto touchiert worden. Der Bub stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrerin oder die Fahrerin flüchtete. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 11-jähriger Velofahrer fuhr am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr auf der Eggetsbühlerstrasse in Wängi TG dorfauswärts. Kurz nach dem Weiler Imbach kam es beim Überholen zu einem Zusammenstoss mit einem Auto, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Nach Angaben des Buben gegenüber der Polizei wurde er von einem Auto überholt und dabei touchiert. Der Velofahrer stürzte, verletzte sich leicht und musste einen Arzt aufsuchen.

Polizei sucht Zeugen

Die Autofahrerin oder der Autofahrer fuhr nach der Kollision weiter, ohne anzuhalten. Beim Fahrzeug handelt es sich gemäss Beschreibung um ein schwarzes Auto mit Thurgauer Kontrollschildern.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Auch die Autofahrerin oder der Autofahrer sowie Auskunftspersonen sollen sich beim Polizeiposten Aadorf unter der Nummer 058 345 22 70 melden.