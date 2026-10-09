Ein 50-jähriger Schweizer steht im Verdacht, seine seit Januar 2026 vermisste Partnerin getötet zu haben. Nach seiner Festnahme im Mai in Spanien fand die Polizei auf einem Grundstück in Engwang TG Leichenteile der 51-Jährigen. Nun ist er wieder in der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Schweizer soll seine 51-jährige Partnerin getötet haben

Die Frau war seit Januar 2026 vermisst

Nach Auslieferung aus Spanien sitzt der 50-Jährige in U-Haft

Janine Enderli Redaktorin News

Im Mai dieses Jahres wurde in Spanien ein Schweizer (50) festgenommen, der im Verdacht steht, eine Frau (†51) getötet zu haben. Die Frau wurde seit Januar 2026 vermisst. Noch am Tag der Festnahme wurden auf einem Grundstück in Engwang TG Leichenteile gefunden. Es stellte sich heraus: Die Leichenteile stammen von der vermissten Frau.

Bei dem mutmasslichen Täter handelt es sich um den Partner der Frau. Sie haben zusammen in dem betroffenen Haus gelebt. Nach der Tat dürfte sich der Mann nach Spanien abgesetzt haben, wo er abgelegt in den Bergen lebte.

In die Schweiz ausgeliefert

Wie die «Thurgauer Zeitung» unter Berufung auf die Thurgauer Staatsanwaltschaft berichtet, befindet sich der Mann seit Juli wieder in der Schweiz. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Spanien lieferte den 50-Jährigen zuvor an die hiesige Justiz aus. Er sei bereits befragt worden. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Das Haus in Engwang sei mittlerweile wieder freigegeben.