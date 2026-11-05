In der Nacht auf Donnerstag kam es in Friltschen im Kanton Thurgau zu einem schweren Unfall. Ein 60-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei sucht aktuell nach Zeugen eines Verkehrsunfalls. Kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Donnerstag war ein 60-jähriger Autofahrer auf der Märwilerstrasse von Mettlen in Richtung Märwil unterwegs. Wie die Polizei weiter schreibt, kam es auf Höhe Bommelisegg aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem Mofafahrer, der vor ihm in dieselbe Richtung fuhr.

Der Töffli-Fahrer, ein 60-jähriger Schweizer wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation durch Drittpersonen und den Rettungsdienst noch vor Ort verstarb.

Bei dem Autofahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Wer Angaben zum Unfallhergang oder andere sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter der Nummer 058 345 25 00 melden.