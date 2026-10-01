Töfffahrer nach Kollision mit Traktor schwer verletzt

Bei der Frontalkollision mit einem Traktor wurde am Mittwochabend in Berg ein Töfffahrer schwer verletzt. Er musste von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 18.30 Uhr war ein 17-jähriger Traktorfahrer auf der Ottenbergstrasse in Richtung Berg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es in der langgezogenen Rechtskurve im Waldstück zur Frontalkollision mit einem Töfffahrer. Bei der Kollision wurde der 17-jährige Töfffahrer schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er von einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Unfallort. Weil Öl aus dem Traktor ausgelaufen war, wurde ein Funktionär des Amts für Umwelt beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. Die Feuerwehren Berg und Weinfelden erstellten eine Umleitung.