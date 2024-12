Staatsanwältin über Videobeweise gegen Thurgauer Pädo-Serientäter – sie fordert 15 Jahre Knast! «Ein Blick in die Untiefen menschlicher Abgründe»

Miguel H.* (39), der Pädo-Täter aus dem Thurgau, soll 15 Jahre in den Knast – danach soll er die Schweiz in Richtung Lateinamerika verlassen. Tag zwei des Pädo-Prozesses in Frauenfeld begann mit den Plädoyers der beiden Staatsanwältinnen.