René Gross (45) aus Märstetten TG wurde fast von Fiat überfahren – in den eigenen vier Wänden! «Das Auto kam nur etwa einen Meter vor mir zum Stillstand»

Der tödliche Unfall in Märstetten TG hätte am Mittwochabend beinahe ein zweites Todesopfer gefordert. Fotograf René Gross sass in seinem Atelier und arbeitete, als der Unfallwagen plötzlich durch seine Hauswand brach. Gegenüber Blick erzählt er von diesem Moment.