Prallte frontal gegen Hausmauer – Bewohner (43) verletzt Autofahrer (†24) stirbt bei Selbstunfall in Märstetten TG

Ein Autofahrer verursachte am Mittwochabend in Märstetten einen Selbstunfall. Er kollidierte frontal mit einer Hauswand und wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.