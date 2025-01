Schwerer Unfall in Neukirch an der Thur: Ein 6-jähriges Mädchen wurde von einem Auto erfasst – die Polizei sucht Zeugen.

55-jähriger Lenker kollidiert im Thurgau mit Mädchen – die 6-Jährige ist schwer verletzt. Foto: Pius Koller

Christina Benz Redaktorin News

Ein 6-jähriges Mädchen ist am Freitag kurz vor Mittag in Neukirch an der Thur im Kanton Thurgau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Rega musste das Mädchen ins Spital fliegen – die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich auf der Poststrasse, als ein 55-jähriger Autofahrer in Richtung Buhwil unterwegs war, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Wie der Mann den Einsatzkräften vor Ort angab, liefen kurz vor der Verzweigung mit dem Kirchweg zwei Kinder auf die Fahrbahn, worauf es zur Kollision mit dem 6-Jährigen kam.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Sulgen unter der Nummer 058 345 23 60 zu melden.