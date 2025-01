Der Thurgau hat erste Beiträge von je 25'000 Franken an Opfer von Medikamententests ausbezahlt. Darauf Anspruch haben Personen, denen im Zeitraum zwischen 1940 bis 1980 in psychiatrischen Kliniken im Kanton Thurgau aktenkundig Testpräparate verabreicht wurden.

Thurgau überweist erste Beiträge an Opfer von Medikamententests

In der psychiatrischen Klinik Münsterlingen fanden bis in die 1980er Jahre Medikamentenversuche statt. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bis 9. Januar seien die ersten 15 Gesuche um einen Solidaritätsbeitrag eingegangen, erklärte der Thurgauer Staatsarchivar André Salathé gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am 1. Januar trat ein entsprechendes Gesetz in Kraft.

Zwei dieser Gesuche seien bereits gutgeheissen und die entsprechenden Auszahlungen veranlasst. Der Kanton rechnet mit bis zu 500 Bezugsberechtigten beziehungsweise 12,5 Millionen Franken.

Verantwortlich für die damaligen Medikamententests war der Psychiater Roland Kuhn, der in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen für die Pharmaindustrie nicht zugelassene Substanzen an teils ahnungslosen Patienten testete. Der Basler Pharmakonzern Novartis beteiligt sich als Nachfolger der damaligen Firmen mit 4 Millionen Franken an den Solidaritätsbeiträgen.