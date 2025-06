Die Sonne brennt vom Himmel. Viele suchen Abkühlung. So auch im Thurbad in Weinfelden. Doch bevor es ins kühle Nass geht, heisst es Anstehen. Eine lange Schlange hat sich vor dem Bad gebildet.

1/5 Sie alle wollen ins Thurbad und müssen erstmal warten. Foto: Zvg

Darum gehts Lange Warteschlange vor Thurbad Weinfelden trotz neuem Kassensystem

Neues Chipkarten-System sollte Wartezeiten reduzieren, funktioniert aber nicht wie geplant

Im April kündigte das Thurbad an, dass langes Anstehen Geschichte sei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Nichts wie ins Wasser! Genau das wollen gerade viele. Kein Wunder: Der Sommer ist endlich da. Doch wer am Samstag ins Thurbad in Weinfelden TG will, braucht erstmal Geduld. Nix mit Abkühlung.

Zuerst heisst es Warten – während die Sonne unbarmherzig vom Himmel brennt. Bilder und Videos zeigen, wie sich eine lange Schlange vor der Badi gebildet hat. Sie alle wollen nur eines: endlich rein.

Dabei hatte das Thurbad noch im April angekündigt, dass langes Anstehen mit dem neuen Kassensystem eigentlich Geschichte sei. Zentral dabei: eine neue Chipkarte. «Mit dieser Karte erfolgt der Zutritt direkt und ohne Anstehen über die sogenannte ‹fast lane›», heisst es in der Medienmitteilung dazu.

Viel Stress, wenig Personal

Die Umstellung und Digitalisierung sei mit viel Aufwand verbunden gewesen, erklärte Bernhard Aggeler, Leiter Sport. Aber es habe sich gelohnt. «Wir sehen dies jedoch als Investition in die Zukunft, sodass wir langfristig das Kundenerlebnis nochmals verbessern können.»

Aber warum müssen sich dann die Badi-Besucher am Samstag in eine Warteschlange einreihen, bevor sie sich abkühlen können? Als Blick beim Thurbad nachfragt, heisst es, dass es heute stressig sei. Wenig Personal. Man habe keine Zeit, um auf die Frage zu antworten.