Tragödie in Erlinsbach Mann (†36) stirbt nach Badeunfall in der Aare

Am Freitagabend ist ein Mann bei Erlinsbach beim Schwimmen in Not geraten. Durch eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn konnte der leblose Mann geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht, wo er kurz darauf verstarb.

Publiziert: vor 29 Minuten | Aktualisiert: vor 26 Minuten