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Kreuzlingen TG: Frau setzt eigene Wohnung in Brand
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Frau setzt eigene Wohnung in Brand
In der Nacht auf Montag soll eine Frau in Kreuzlingen TG ihre eigene Wohnung in Brand gesetzt haben. Das melden Nachbarn.
Publiziert: 18:50 Uhr
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