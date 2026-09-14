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Frau setzt eigene Wohnung in Brand

In der Nacht auf Montag soll eine Frau in Kreuzlingen TG ihre eigene Wohnung in Brand gesetzt haben. Das melden Nachbarn.
Publiziert: 18:50 Uhr
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