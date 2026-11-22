In Kreuzlingen TG wurden in der Nacht auf Sonntag drei Autos aus einer Garage gestohlen. Auf der Flucht verunfallte einer mit einem Mercedes S500. Die Polizei sucht Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 0.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale am Sonntag die Meldung ein, dass soeben drei Autos aus einer Autogarage an der Zelgstrasse in Kreuzlingen TG gestohlen worden seien. Das teilt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung mit.

Nach ersten Abklärungen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Liegenschaft. Aus einer Schublade entnahmen sie Fahrzeugschlüssel. Danach flüchteten die Unbekannten mit einem Audi RS6 Avant, einem Mercedes-Benz S500 und einem Land Rover Discovery in unbekannte Richtung.

Kontrolle über Mercedes verloren

Die Kantonspolizei Thurgau löste sofort eine Fahndung aus. Eine Patrouille entdeckte den Mercedes schliesslich auf der Autobahn A7 kurz vor Frauenfeld. Die Täterschaft flüchtete mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der Zürcherstrasse in Richtung Stadtzentrum von Frauenfeld.

In der scharfen Linkskurve bei der Verzweigung mit der Promenadenstrasse verlor der Lenker die Kontrolle über den Mercedes. Das Auto prallte in eine Hauswand. Danach flüchtete die Täterschaft zu Fuss weiter.

Audi und Land Rover weiter verschwunden

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte am Unfallort und bei der Autogarage Spuren. Während der Unfallaufnahme blieb der betroffene Streckenabschnitt gesperrt, die Feuerwehr Frauenfeld richtete eine Umleitung ein.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Audi RS6 Avant und der Land Rover Discovery wurden bislang nicht gefunden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen, die Beobachtungen zur Fahrweise des Mercedes-Benz S500 oder am Unfallort gemacht haben.