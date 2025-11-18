Zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen entdeckte ein Thurbo-Lokführer ein Huhn im Zug. Das Tier wurde im Führerstand mitgenommen und später der Kantonspolizei Thurgau übergeben, die es zu einem Tierarzt brachte.

1/5 Dieses Huhn tauchte am Wochenende in einem Thurbo-Zug auf. Foto: Instagram @thurbo

Darum gehts Huhn verirrt sich in Thurbo-Zug und wird von Lokführer gerettet

Kantonspolizei Thurgau übernahm das Tier und brachte es zum Tierarzt

Vorfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Das kommt nicht alle Tage vor: Am vergangenen Wochenende entdeckte ein Lokführer der Thurbo AG einen ganz besonderen Fahrgast. Ein Huhn hatte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bahn der Ostschweizer Eisenbahngesellschaft verirrt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Lokführer fackelte nicht lang, kurzerhand nahm er es mit in den Führerstand, wie die Thurbo AG auf Instagram schreibt. So waren sowohl Tier als auch die menschlichen Reisenden geschützt. Im Führerstand fühlte es sich offenbar wohl. «Ein ganz liebes Huhn» sei es gewesen, so der Angestellte.

«Ein ganz liebes Huhn»

Doch wohin mit dem Tier? Hier kam die Kantonspolizei Thurgau ins Spiel, die das Huhn übernahm und es zu einem Tierarzt brachte, wo es nach Thurbo-Angaben gut versorgt wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Den Ausflug unternahm der gefiederte Passagier zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen, wie die Kantonspolizei Thurgau ihrerseits auf Instagram schrieb. «Weil es kein gültiges Billett besass, wurde es in Kreuzlingen unseren Einsatzkräften übergeben», scherzte die Behörde. Auch die Thurbo AG konnte sich einen Witz nicht verkneifen: «Unsere Vermutung: Das Sitzmuster hat es dem Huhn angetan», liest man in einem Kommentar unter dem Hühner-Post.

Dass Federvieh im ÖV auftaucht, kommt auch woanders vor: Im Oktober hatten mehrere Hühner in einer Kölner S-Bahn für Aufsehen gesorgt. Unbekannte hatten aus einem Erste-Klasse-Abteil einen Hühnerstall gemacht.