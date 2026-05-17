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Thurgau
Das Ausmass im Video: Dachstock-Brand in Frauenfeld
In Frauenfeld TG
Video zeigt Ausmass von Dachstock-Brand
Am Sonntagmittag steigt Rauch aus einem Wohnhaus nahe des Campingplatzes Aumühle in Frauenfeld. Die Kantonspolizei bestätigt einen Einsatz. Eine Person wurde verletzt.
Publiziert: 15:21 Uhr
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