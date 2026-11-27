Bei Ausgrabungen in Eschenz TG haben Archäologen eine rund 2000 Jahre alte Eisenkette aus der Römerzeit entdeckt. Bevor sie restauriert wird, können Besucher das Stück im Museum bestaunen. Doch wofür wurde die Kette einst verwendet?

Daniel Macher Redaktor News

Bei Bauarbeiten im Zentrum der römischen Siedlung Tasgetium in Eschenz TG sind Archäologen auf einen besonderen Schatz gestossen: eine rund 2000 Jahre alte Eisenkette. Der Fund ist aussergewöhnlich gut erhalten – dank der speziellen Bedingungen im wassergesättigten Boden.

Das Grabungsteam des Amts für Archäologie Thurgau legte bei den Arbeiten unter anderem eine römische Strasse, Hausgrundrisse und Hinterhofbereiche frei. Neben zahlreichen weiteren Funden wie hölzernen Bauteilen, Gefässresten und Tierknochen kam dabei auch die Eisenkette zum Vorschein.

Kette kommt vorerst ins Museum

Bevor das seltene Fundstück im Restaurierungslabor aufwendig konserviert und restauriert wird, bekommt die Öffentlichkeit die Gelegenheit, es aus nächster Nähe zu betrachten. Vom 1. Dezember 2026 bis zum 31. Januar 2027 ist die Kette im Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld ausgestellt. Danach verschwindet sie vorerst im Restaurierungslabor.

Besonders spannend bleibt allerdings eine Frage: Was oder wen befestigten die Römer einst mit dieser Kette? Ob sie für Tiere, Gegenstände oder einen ganz anderen Zweck verwendet wurde, ist bislang offen. Die Antwort auf das Rätsel könnte weitere Einblicke in den Alltag der Menschen vor rund 2000 Jahren liefern.