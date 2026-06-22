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Thurgau
Auseinandersetzung bei Fussballspiel in Diessenhofen
Diessenhofen gegen Oberwinterthur
Auseinandersetzung bei Fussballspiel in Diessenhofen
Beim Spiel zwischen dem FC Diessenhofen und dem FC Oberwinterthur kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung.
Publiziert: 16:48 Uhr
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