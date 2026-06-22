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Diessenhofen gegen Oberwinterthur
Auseinandersetzung bei Fussballspiel in Diessenhofen

Beim Spiel zwischen dem FC Diessenhofen und dem FC Oberwinterthur kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung.
Publiziert: 16:48 Uhr
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