Crash in Kradolf TG Autofahrer kollidiert mit Lastwagen und löst Evakuierung aus

Ein Autofahrer kollidierte am Dienstagmorgen in Kradolf TG mit einem Lastwagen. Beim Unfall wurde ein Gastank beschädigt, was zu einer vorübergehenden Evakuierung führte. Der als fahrunfähig eingestufte Fahrer musste seinen Führerausweis abgeben.