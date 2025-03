Unfall Huftritt eines Pferdes verletzt Mädchen in Salmsach TG

Der Huftritt eines Pferdes hat am Donnerstagabend in Salmsach TG ein Mädchen verletzt. Die 13-Jährige wurde mit der Rega ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Publiziert: 11:15 Uhr