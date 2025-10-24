Am Freitag ist es auf der A15, im Balmenraintunnel, zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Autos gekommen. Dabei wurden vier Personen eher leicht und eine 56-jährige Frau schwer verletzt. Die Autostrasse A15 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

1/7 Im Balmenraintunnel kam es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts 80-jährige Autofahrerin verursacht Unfall im Balmenraintunnel mit mehreren Verletzten

Rega flog eine schwer verletzte Frau ins Spital

Fünf Autos beteiligt, Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Eine 80-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto und einer 77-jährigen Beifahrerin von Eschenbach in Richtung Hinwil. Im Balmenraintunnel fuhr sie aus unbekannten Gründen über die Sicherheitslinie und geriet auf die Gegenfahrbahn. Gleichzeitig lenkte eine 56-jährige Frau ihr Auto korrekt in die Gegenrichtung.

In der Folge kam es zum Zusammenprall zwischen den beiden Autos. Anschliessend kam es zu mehreren Kollisionen mit drei weiteren Autos, die von einer 21-jährigen Frau, einem 31-jährigen Mann sowie einem 81-jährigen Mann gefahren wurden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen abgeklärt.

Verletze in Spital überführt

Die 56-jährige Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurde von der Rega ins Spital geflogen. Die 80-jährige Frau und ihre 77-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die 21-jährige Frau und der 81-jährige Mann wurden ebenfalls leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Spital überführt. Der 31-jährige Mann blieb unverletzt.

An den beteiligten Autos entstand Sachschaden im Wert von mehreren Zehntausend Franken. Die Autostrasse A15 zwischen Eschenbach und Jona wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachdienste der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen, ein Einsatzleiter Sanität sowie die Rega mit medizinischem Fachpersonal. Zudem standen rund 20 Angehörige der örtlichen Feuerwehr zwecks Bergungsarbeiten an der Unfallstelle sowie für die Verkehrsumleitung im Einsatz. Zudem wurde der Unterhaltsdienst des Nationalstrassen Gebiets VI zwecks Reinigung des Streckenabschnitts aufgeboten.