Am Samstagmorgen konnte ein 14-Jähriger in einem entwendeten Personenwagen angehalten werden. Vorgängig war er mit dem Auto auf Strolchenfahrt, wobei er auch einen Selbstunfall verursachte. Personen wurden keine verletzt.

Der Halter dieses Autos liess den Schlüssel in der Mittelkonsole liegen. Foto: Stadtpolizei St. Gallen

In der Nacht auf Samstag erhielt die Stadtpolizei St. Gallen die Meldung von einem gestohlenen Fahrzeug. Der Sohn des Fahrzeughalters konnte beobachten, wie das Auto seines Vaters von einer fremden Person gelenkt wurde.

Die ausgerückten Polizisten der Stadtpolizei St. Gallen konnten an der Ahornstrasse das entwendete Fahrzeug antreffen.

Jugendlicher verursachte Unfall

Auf dem Fahrersitz befand sich der mutmassliche Lenker, ein 14-jähriger Knabe. Abklärungen ergaben, dass der Lenker vorgängig einen Selbstunfall verursachte, bei welchem er rückwärts gegen einen Zaun fuhr. Dabei entstand geringer Sachschaden am Fahrzeug sowie am Zaun.

Personen wurden keine verletzt. Der Fahrzeughalter hatte den Schlüssel in der Mittelkonsole liegen lassen und das Auto entsprechend nicht verschlossen. Der minderjährige Strolchenfahrer wird wegen Entwendung zum Gebrauch zur Anzeige gebracht. Zudem erfolgte eine Tatbestandsaufnahme des Selbstunfalls. Der 14-Jährige wurde von seinem Vater bei der Polizei abgeholt.