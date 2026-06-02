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Über dem Hohen Kasten
Blick-Leser filmt imposante Gewitterwolken

Ein Leser aus Rüthi SG hat imposante Gewitterwolken über dem Hohen Kasten gefilmt.
Publiziert: 20:01 Uhr
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