DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Ostschweiz
St. Gallen
Leser filmt imposante Gewitterwolken über dem Hohen Kasten
Über dem Hohen Kasten
Blick-Leser filmt imposante Gewitterwolken
Ein Leser aus Rüthi SG hat imposante Gewitterwolken über dem Hohen Kasten gefilmt.
Publiziert: 20:01 Uhr
Teilen
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
0:36
Mitten im Mai
Videos zeigen den Schneefall vom Dienstagmorgen
0:53
Leservideos zeigen
Der Winter feiert auch im Flachland ein Comeback
0:59
Lawine nahe Schweizer Grenze
Hier donnert eine Schneestaubwolke auf Wintersportler zu
1:09
Weisse Pracht
Neuschnee in Ostschweizer Skigebieten
0:55
Erste Flocken im Flachland
Schnee verwandelt Schweiz in Winterlandschaft
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen