Darum gehts
- Zwei minderjährige Buben flüchteten am Mittwoch in St. Gallen vor Polizei
- Die 12- und 10-Jährigen fuhren einen gestohlenen Roller ohne Helme
- Eltern informiert, Anzeige folgt: Stadtpolizei St. Gallen übernimmt Fall
Am Mittwoch um 19.10 Uhr stellte eine Polizeipatrouille an der Fürstenlandstrasse zwei offensichtlich Minderjährige auf einen Roller fest. Beide trugen keinen Helm. Als sie die Polizei bemerken, wendeten sie den Roller und flüchteten über die Burgstrasse in Richtung Zürcher Strasse. Die Polizei folgte dem Roller und schaltete Blaulicht, Martinshorn und die Matrix «Stop Polizei» ein.
Der Roller wurde über die Zürcher Strasse weiter auf die Föhrenstrasse und anschliessend auf die Waldaustrasse gelenkt. Dort hielt der Fahrer an und die Polizei konnte die beiden Personen kontrollieren. Beim Fahrer handelte es sich um einen 12-jährigen und bei seinem Mitfahrer um einen 10-jährigen Bub. Beide waren nicht fahrberechtigt. Den Roller hatten sie entwendet.
Die Stadtpolizei St. Gallen informierte die Eltern über den Vorfall und die beiden Minderjährigen werden angezeigt.